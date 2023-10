Una piccola vela impiegata in caso di forte vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una piccola vela impiegata in caso di forte vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : TORMENTINA

Significato/Curiosita : Una piccola vela impiegata in caso di forte vento

Indesiderato di acqua sottocoperta. bolina andatura che consente alla barca a vela di risalire il vento mantenendo un angolo con il vento reale mediamente... Indesideratoacqua sottocoperta. bolina andatura che consente alla barca arisalire ilmantenendo un angolo con ilreale mediamente... La tormentina è una vela utilizzata nei casi di burrasca. Di tessuto molto spesso e robusto, può sopportare facilmente venti superiori anche ai 40 nodi. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

