La definizione e la soluzione di: Unità di misura impiegata in informatica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : BIT

Instructions per second, milioni di istruzioni per secondo), in informatica, è un'unità di misura della frequenza di esecuzione delle istruzioni effettuata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

