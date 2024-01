La Soluzione ♚ Terra impiegata in pittura

La definizione e la soluzione di: Terra impiegata in pittura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Terra impiegata in pittura: Rubrica sanguigna terra rossa di spagna terra rossa di venezia o rosso di venezia portale pittura: accedi alle voci di wikipedia che trattano di pittura... Curiosità su: Rubrica sanguigna terra rossa di spagna terra rossa di venezia o rosso di venezia portale pittura: accedi alle voci di wikipedia che trattano di pittura... Ocra è un colore dalle tonalità che variano dal giallo-oro al marrone chiaro. La parola ocra deriva dal greco ochrós che significa "giallo". Il termine indica anche i pigmenti estratti da terre rosse e formati da varietà terrose di limonite (ocra gialla) e/o ematite (ocra rossa). Italiano Aggettivo ocra di colore giallo bruno Sostantivo ocra ( approfondimento) f inv tipo di terra argillosa formata da ossido e idrato di ferro, utilizzato come colorante colore dal giallo al bruno Sillabazione ò | cra Pronuncia IPA: /'kra/ Etimologia / Derivazione dal latino òchra, che deriva dal greco a ossia "giallastro" Sinonimi giallo rossiccio Parole derivate ocrato, ocraceo Iperonimi colore Da non confondere con zafferano

