Costosa pelliccia

Home / Soluzioni Cruciverba / Costosa pelliccia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Costosa pelliccia' è 'Ermellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERMELLINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Costosa pelliccia" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Costosa pelliccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ermellino? L'ermellino è un piccolo mammifero appartenente alla famiglia dei Mustelidi, noto per il suo pelo bianco e morbido che in passato veniva molto richiesto come simbolo di purezza e status sociale. La sua pelliccia, infatti, rappresenta una vera e propria costosa pelliccia, molto apprezzata nell'alta moda. La rarità e la delicatezza di questa specie hanno contribuito ad aumentare il valore del suo manto, diventando un simbolo di lusso e prestigio, anche se spesso al centro di dibattiti etici.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Costosa pelliccia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ermellino

In presenza della definizione "Costosa pelliccia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Costosa pelliccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Ermellino:

E Empoli R Roma M Milano E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Costosa pelliccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Celebre dipinto di Leonardo conservato a CracoviaL animale con la Dama dipinta da LeonardoLo sorregge la dama leonardescaEra una costosa pellicciaUna costosa pellicciaPelliccia di coniglioRoditore delle Ande dalla preziosa pellicciaUna calda pelliccia