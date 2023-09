Macchina tessile che avvolge insieme più fili - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina tessile che avvolge insieme più fili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TORCITOIO

Significato/Curiosita : Macchina tessile che avvolge insieme piu fili

Ideato per contare i fili della trama di un tessuto (numero di fili al centimetro). cotone sigla co, si ricava dalla bambagia che avvolge i semi delle piante... Nel 1934. nel 1960 la famiglia cima vendette le parti superstiti del torcitoio circolare del 1818 alla famiglia abegg, nonché fondatori del museo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

