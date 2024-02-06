Regge i fili dell alta tensione

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regge i fili dell alta tensione' è 'Traliccio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRALICCIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Regge i fili dell alta tensione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Regge i fili dell alta tensione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Traliccio? Il traliccio è una struttura metallica sviluppata per sostenere e stabilizzare i fili dell'alta tensione, garantendo il corretto funzionamento delle linee elettriche. La sua funzione principale consiste nel mantenere distanze precise tra i cavi e prevenire contatti accidentali, assicurando sicurezza e continuità del servizio. Realizzato con materiali resistenti alle intemperie e all'usura, il traliccio si inserisce nel contesto delle infrastrutture di distribuzione energetica. La sua presenza è essenziale per il trasporto di energia su grandi distanze.

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Regge i fili dell alta tensione nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Traliccio

La soluzione associata alla definizione "Regge i fili dell alta tensione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Regge i fili dell alta tensione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Traliccio:

T Torino R Roma A Ancona L Livorno I Imola C Como C Como I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Regge i fili dell alta tensione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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