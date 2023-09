Membrana che avvolge il bulbo oculare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Membrana che avvolge il bulbo oculare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SCLERA

Membrana che avvolge il bulbo oculare

Posteriore della tonaca fibrosa del bulbo oculare, insieme alla cornea che occupa la porzione anteriore. dato il colore biancastro donatole dalle fibre... Il lemma di dizionario «sclera» sclera, su treccani.it – enciclopedie on line, istituto dell'enciclopedia italiana. (en) sclera, su enciclopedia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Membrana che avvolge il bulbo oculare : membrana; avvolge; bulbo; oculare; membrana che riveste il cuore; membrana che divide le narici; Una membrana come la pleura; La membrana che avvolge il polmone; Delicata membrana dell orecchio; Foglio usato per avvolge re pacchi; Attrezzo che avvolge il filo in matasse; La carta che avvolge la tavoletta di cioccolato; Per avvolge re i cibi; La membrana che avvolge il polmone; La parte centrale del bulbo oculare; bulbo a spicchi; Riveste l esterno del bulbo oculare; bulbo ... lacrimogeno; Odorosa e saporita come un bulbo a spicchi usato in Cucina; La parte centrale del bulbo oculare ; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Riveste l esterno del bulbo oculare ; Sottilissima membrana oculare ; Aloni scuri che compaiono nella zona perioculare ;

