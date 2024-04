La Soluzione ♚ Fibra tessile sintetica

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Fibra tessile sintetica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORLON - TERITAL - TERILENE

Curiosità su Fibra tessile sintetica: La fibra tessile è l'insieme dei prodotti fibrosi che, per la loro struttura, altezza, resistenza ed elasticità, hanno la proprietà di unirsi, attraverso... Il termine acrilico è utilizzato nell'industria tessile per indicare le fibre sintetiche prodotte a partire da acrilonitrile, monomero che costituisce almeno l'85% delle unità ripetitive nella catena polimerica.

