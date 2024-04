La Soluzione ♚ Un insieme di persone La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un insieme di persone. GRUPPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. un insieme di persone: Astronomia Gruppo – piccolo aggregato di galassie (fino a 50 circa) vicine tra loro

– piccolo aggregato di galassie (fino a 50 circa) vicine tra loro Gruppo Locale – gruppo di galassie a cui appartiene la Via Lattea Chimica Gruppo – insieme di elementi appartenenti a una colonna della tavola periodica

– insieme di elementi appartenenti a una colonna della tavola periodica Gruppo – parte di una molecola che ne caratterizza la reattività Economia Gruppo – insieme di imprese direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e organizzativo Esercito Gruppo d'armate è una formazione militare che raggruppa diverse armate

è una formazione militare che raggruppa diverse armate Gruppo d'artiglieria – unità di artiglieria o di cavalleria corrispondente al battaglione

– unità di artiglieria o di cavalleria corrispondente al battaglione Gruppo di squadroni – unità di cavalleria corrispondente al battaglione

– unità di cavalleria corrispondente al battaglione Gruppo di volo, gruppo di squadriglie o semplicemente gruppo – unità dell'aviazione in cui è suddiviso uno stormo Geologia Gruppo – in geologia e litostratigrafia, insieme di formazioni o di strati di roccia Matematica Gruppo – struttura algebrica formata da un insieme con un'operazione binaria Meccanica Gruppo – nella meccanica applicata, insieme di pezzi montati tra loro che funzionano solidalmente Sport Gruppo – nel ciclismo, insieme di ciclisti

– nel ciclismo, insieme di ciclisti Gruppo – insieme di componenti di una bicicletta

– insieme di componenti di una bicicletta Gruppo – nell'automobilismo, ripartizione dei veicoli ammessi alle competizioni Musica Gruppo musicale – un insieme di musicisti, composto da due o più elementi Medicina Gruppo sanguigno – classificazione del sangue basata sulla presenza di sostanze antigeniche

– classificazione del sangue basata sulla presenza di sostanze antigeniche Terapia di gruppo – forma di psicoterapia in cui l'intervento clinico viene effettuato in un setting gruppale Società Gruppo – nelle scienze sociali, un sottoinsieme di una cultura o di una società, composta da due o più persone

– nelle scienze sociali, un sottoinsieme di una cultura o di una società, composta da due o più persone Gruppo scout – nello scautismo, insieme verticale di più unità scout

La risposta a Un insieme di persone

GRUPPO

G

R

U

P

P

O

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Un insieme di persone' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.