Sono un grave pericolo per gli esploratori polari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono un grave pericolo per gli esploratori polari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : ASSIDERAMENTI

Significato/Curiosita : Sono un grave pericolo per gli esploratori polari

rendendo petropavlovsk obsoleto come punto di transito per i commercianti e gli esploratori in viaggio verso i territori americani. nel 1860 venne istituito... Un individuo scende al di sotto di 35 °c, e può incorrere quindi in assideramento. come accennato, per ipotermia in senso stretto ci si riferisce ad un... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono un grave pericolo per gli esploratori polari : sono; grave; pericolo; esploratori; polari; Si tessono macchinando; Vi sono anche quelli animati; sono Sorvegliate da sentinelle; Lo sono le cose vere e reali; sono doppie nel pennacchio; Strumento a fiato dal suono grave ; Un grave errore religioso; grave scarsità di generi alimentari; grave stato di malnutrizione dei neonati; Nella battaglia navale è meno grave di affondato; Un pericolo temibile perché nascosto; Può essere molto pericolo so toccarli; Un pericolo che incombe; pericolo so aumento; È pericolo so quello polmonare; Gli esploratori di Baden Powell; Giacca da esploratori ; Un pericolo che gli esploratori polari corrono stando all aperto; Giovani esploratori ; I Giovanni e Sebastiano storici esploratori ; Vivono sui banchi polari ; Pinnipede dei mari polari ; Tumulti moti popolari ; La Tirabusciò di una popolari ssima mossa; Popolari ssimo sito web per condividere video;

Cerca altre Definizioni