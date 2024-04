La Soluzione ♚ Grave epidemia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Grave epidemia. PESTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su grave epidemia: La peste è una malattia infettiva di origine batterica causata dal bacillo Yersinia pestis. È una zoonosi, il cui bacino è costituito da varie specie di roditori e il cui principale vettore è la pulce dei ratti (Xenopsylla cheopis) ma che può essere trasmessa da varie specie di parassiti ematofagi (come pulci, pidocchi, cimici dei letti) e che si può trasmettere anche da uomo a uomo. È una malattia quarantenaria e per il regolamento sanitario internazionale è assoggettata a denuncia internazionale all'OMS, sia per i casi accertati sia per quelli sospetti. Dal 2010 al 2015 sono stati riportati 3 248 casi in tutto il mondo di cui 584 con esito mortale, ed è diffusa in tutti i continenti, fatta eccezione per Oceania ed Europa. Altre Definizioni con peste; grave; epidemia; Il cuoco lo usa con il mortaio; Sconvolgono i mari; Grave separazione religiosa; Grave afflizione; Una epidemia tra le bestie; Epidemia tra il bestiame; Cerca altre soluzioni cruciverba

