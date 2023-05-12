Gli esploratori di Baden Powell

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli esploratori di Baden Powell' è 'Boy Scouts'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O Y S C O U T S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Gli esploratori di Baden Powell

Gli esploratori di Baden Powell Risposta: BOYSCOUTS

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 3-6

3-6 Vocali: 3

3 Consonanti: 6

6 Parole: 2

2 Difficoltà: media

media Schema utile: B Y S U S

Inizia con: B

B Finisce con: S

Perchè la soluzione è Boy Scouts? Gli esploratori di Baden Powell sono giovani avventurosi che imparano a conoscere la natura, sviluppano abilità pratiche e coltivano amicizie durature. Attraverso attività all'aperto e sfide, crescono in autonomia e rispetto per l'ambiente, vivendo esperienze che lasciano ricordi indelebili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli esploratori di Baden Powell: risposta da 9 lettere

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