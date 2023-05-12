Gli esploratori di Baden Powell
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli esploratori di Baden Powell' è 'Boy Scouts'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Gli esploratori di Baden Powell
- Risposta: BOYSCOUTS
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 3-6
- Vocali: 3
- Consonanti: 6
- Parole: 2
- Difficoltà: media
- Schema utile: BYSUS
- Inizia con: B
- Finisce con: S
Perchè la soluzione è Boy Scouts? Gli esploratori di Baden Powell sono giovani avventurosi che imparano a conoscere la natura, sviluppano abilità pratiche e coltivano amicizie durature. Attraverso attività all'aperto e sfide, crescono in autonomia e rispetto per l'ambiente, vivendo esperienze che lasciano ricordi indelebili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Gli esploratori di Baden Powell: risposta da 9 lettere
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