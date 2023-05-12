Gli esploratori di Baden Powell

Sara Verdi | 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Gli esploratori di Baden Powell' è 'Boy Scouts'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BOYSCOUTS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Gli esploratori di Baden Powell
  • Risposta: BOYSCOUTS
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 3-6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 6
  • Parole: 2
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BYSUS
  • Inizia con: B
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Boy Scouts? Gli esploratori di Baden Powell sono giovani avventurosi che imparano a conoscere la natura, sviluppano abilità pratiche e coltivano amicizie durature. Attraverso attività all'aperto e sfide, crescono in autonomia e rispetto per l'ambiente, vivendo esperienze che lasciano ricordi indelebili. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Gli esploratori di Baden Powell: risposta da 9 lettere

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