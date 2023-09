Riportato in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportato in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RISANATO

Significato/Curiosita : Riportato in salute

Così, dal loro punto di vista, era come aver riportato il saluto da roma alla germania.[senza fonte] il saluto a braccio teso era già usato nel giuramento... Precisamente. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. all'amica risanata è un'ode scritta da ugo foscolo nel 1802 e pubblicata nel 1803 per la guarigione... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riportato in salute : riportato; salute; riportato alla primitiva efficienza; Guarito, riportato a stato di piena salute; Riportati in salute ; Ha una salute di ferro; Dannoso per la salute ; Nuocciono alla salute ; Rosso che esprime salute fisica;

