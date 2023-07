Ristabilito in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ristabilito in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANATO

Significato/Curiosità : Ristabilito in salute

Essere "sanato" significa essere ristabiliti in salute o guariti da una malattia o da una condizione patologica. Indica il ripristino del benessere fisico e mentale di una persona, il ritorno a uno stato di equilibrio e vitalità. La guarigione può essere il risultato di trattamenti medici, cure appropriate, ma può anche riguardare un processo di autoguarigione naturale. Essere sanati implica il superamento di una condizione di malattia o di sofferenza, riprendendo le normali attività quotidiane e godendo di un senso di benessere generale. La sanazione può essere un momento di grande gioia e sollievo per chi ha affrontato una malattia o un disagio, offrendo la possibilità di una vita sana e piena di energia.

