Bonificato, guarito
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bonificato, guarito' è 'Risanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Risanato? Quando una persona supera un problema di salute o una difficoltà, si può dire che è risanata. Il termine descrive chi è stato bonificato o guarito, tornando a uno stato di benessere e normalità. È una parola che trasmette un senso di ripresa e rinnovata vitalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Bonificato, guarito
- Risposta: RISANATO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RAAO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Bonificato, guarito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Risanato
In presenza della definizione "Bonificato, guarito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Risanato'.
La soluzione 'Risanato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bonificato, guarito". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Venne bonificato negli Anni Venti e Trenta Quello Pontino venne bonificato L Agro laziale bonificato Pontino: fu bonificato Fu guarito da Gesù che gli aprì bocca e orecchie
Altre definizioni collegate
Con bonificato: L Agro che venne bonificato a partire dal 1926
Con guarito: Tale da non poter essere guarito