Bonificato, guarito

Anna Spiotta | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bonificato, guarito' è 'Risanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RISANATO

Perchè la soluzione è Risanato? Quando una persona supera un problema di salute o una difficoltà, si può dire che è risanata. Il termine descrive chi è stato bonificato o guarito, tornando a uno stato di benessere e normalità. È una parola che trasmette un senso di ripresa e rinnovata vitalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Bonificato, guarito
  • Risposta: RISANATO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RAAO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O
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Bonificato, guarito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Risanato

In presenza della definizione "Bonificato, guarito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Risanato'.

La soluzione 'Risanato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bonificato, guarito". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con bonificato: L Agro che venne bonificato a partire dal 1926 

Con guarito: Tale da non poter essere guarito 