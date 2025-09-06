Bonificato, guarito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Bonificato, guarito' è 'Risanato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I S A N A T O

Perchè la soluzione è Risanato? Quando una persona supera un problema di salute o una difficoltà, si può dire che è risanata. Il termine descrive chi è stato bonificato o guarito, tornando a uno stato di benessere e normalità. È una parola che trasmette un senso di ripresa e rinnovata vitalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Bonificato, guarito

Bonificato, guarito Risposta: RISANATO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R A A O

Inizia con: R

R Finisce con: O

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Bonificato, guarito nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Risanato

In presenza della definizione "Bonificato, guarito", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Risanato'.

La soluzione 'Risanato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Bonificato, guarito". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.