SOLUZIONE: RISANATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Portato alla guarigione" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Portato alla guarigione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Risanato? Una persona che ha superato una malattia o un problema, ritrovando la salute e il benessere, può essere descritta come qualcuno che ha raggiunto uno stato di completa ripresa. Questo termine indica uno stato di benessere ritrovato dopo un periodo di difficoltà, segno che il corpo o la mente si sono ristabiliti. Essere risanato significa aver superato le avversità e aver ritrovato l'equilibrio perduto.

Per risolvere la definizione "Portato alla guarigione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Portato alla guarigione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Risanato:

R Roma I Imola S Savona A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Portato alla guarigione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

