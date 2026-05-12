Attesta lo stato di salute

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La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Attesta lo stato di salute' è 'Certificato Medico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CERTIFICATO MEDICO

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Perché la soluzione è Certificato Medico? Un certificato medico è un documento ufficiale rilasciato da un professionista sanitario che attesta lo stato di salute di una persona. Questo documento può essere richiesto in molte situazioni, come per partecipare a eventi sportivi, ottenere permessi di lavoro o di studio, o per motivi legali. La sua funzione principale è quella di fornire una valutazione accurata delle condizioni fisiche o mentali del soggetto, garantendo così l’affidabilità delle informazioni fornite.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Attesta lo stato di salute". La risposta di 17 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Attesta lo stato di salute nei cruciverba: la soluzione di 17 lettere è Certificato Medico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Attesta lo stato di salute" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Attesta lo stato di salute" conferma che la soluzione 'Certificato Medico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 17 lettere della soluzione Certificato Medico

C Como E Empoli R Roma T Torino I Imola F Firenze I Imola C Como A Ancona T Torino O Otranto M Milano E Empoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Attesta lo stato di salute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Certificato Medico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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