Insalubri nocive alla salute

Home / Soluzioni Cruciverba / Insalubri nocive alla salute

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Insalubri nocive alla salute' è 'Malsane'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MALSANE

Perché la soluzione è Malsane? Le malsane sono sostanze o condizioni che risultano insalubri e nocive alla salute, causando potenziali danni all'organismo. Questi fattori possono includere inquinanti, cibi contaminati o ambienti deteriorati, che compromettono il benessere delle persone esposte. La presenza di malsane può portare a problemi di salute acuti o cronici, influenzando negativamente la qualità della vita. Per questo motivo, è fondamentale monitorare e ridurre l'esposizione a tali agenti dannosi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Insalubri nocive alla salute". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Insalubri nocive alla salute nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Malsane

La soluzione associata alla definizione "Insalubri nocive alla salute" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Insalubri nocive alla salute" conferma che la soluzione 'Malsane' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Malsane

M Milano A Ancona L Livorno S Savona A Ancona N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Insalubri nocive alla salute" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Malsane' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Così sono le zone paludoseNocive inquinateNocive alla saluteAntigieniche nocive alla saluteContrarie alla salute nociveRistabilito in saluteIntegra nella salute