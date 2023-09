Ha molte possibilità di essere eletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha molte possibilità di essere eletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PAPABILE

Significato/Curiosita : Ha molte possibilita di essere eletto

La possibilità di un'isola (in lingua originale la possibilité d'une île) è un romanzo di michel houellebecq, pubblicato in originale nel 2005, in italia... Si trovò così campione del mondo in un'annata che lo aveva visto come papabile solo dietro i due piloti della williams. rosberg terminò il mondiale al...