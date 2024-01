La definizione e la soluzione di: Dà possibilità di scelta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In geometria, una varietà è uno spazio topologico che localmente è simile a uno spazio topologico ben conosciuto (ad esempio lo spazio euclideo n {\displaystyle n} -dimensionale), ma che globalmente può avere proprietà geometriche differenti (ad esempio può essere "curvo" contrariamente allo spazio euclideo).

Le varietà localmente simili alla retta si chiamano curve, mentre quelle localmente simili al piano si chiamano superfici. Le varietà vengono usate in molteplici branche della matematica quali la topologia, l'analisi reale, l'analisi complessa, l'algebra e la geometria algebrica. Le varietà trovano applicazioni in computer grafica e si incontrano spesso in fisica, come ad esempio in meccanica lagrangiana, in meccanica quantistica, in relatività generale e nella teoria delle stringhe.

Italiano

Sostantivo

varietà ( approfondimento) f inv

l'essere vario questa vacanza organizzata offre ai turisti una bella varietà una sottoclasse di una qualche categoria questa è una varietà gustosa di funghi porcini (matematica) (geometria) spazio geometrico a più dimensioni esamineremo una varietà di dimensione 4

Sostantivo

varietà ( approfondimento) m inv

(televisione) (teatro) spettacolo teatrale e poi televisivo di canti, balletti e scene di carattere comico stasera guardiamo il varietà

Sillabazione

va | rie | tà

Pronuncia

IPA: /varje'ta/

Etimologia / Derivazione

(l'essere variegato) dal latino varietas che deriva da varius cioè "vario"

dal latino che deriva da cioè "vario" (spettacolo) dal francese variété

Sinonimi

assortimento, diversità, gamma, molteplicità, pluralità, ricchezza, scelta

genere, gruppo, qualità, razza, sorta, specie, tipo

complessità

(di aspetto, importanza) mutabilità, instabilità, differenza, eterogeneità, divario

mutabilità, instabilità, differenza, eterogeneità, divario (all’interno di una categoria) classe

classe (spettacolo)rivista, cabaret, avanspettacolo, variété, night-club, musical

Contrari