Il Sala eletto sindaco di Milano nel 2016 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Sala eletto sindaco di Milano nel 2016. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GIUSEPPE

Giuseppe sala, detto beppe (milano, 28 maggio 1958), è un politico, dirigente d'azienda e dirigente pubblico italiano, sindaco di milano e dell'omonima... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi giuseppe (disambigua). giuseppe è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: gioseffo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

