Protetti dalla possibilità d imitazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protetti dalla possibilità d imitazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BREVETTATI

Significato/Curiosita : Protetti dalla possibilita d imitazione

Forma è di 12 mesi. si tratta di un prodotto a denominazione di origine protetta (d.o.p.), secondo il regolamento (cee) n. 2081/92 e il riconoscimento dei... Perfezionate o riadattate dai suoi collaboratori, venivano successivamente brevettate a suo nome. anche quando la qualità delle invenzioni non era straordinaria... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

