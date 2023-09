La carta che avvolge la tavoletta di cioccolato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La carta che avvolge la tavoletta di cioccolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STAGNOLA

Significato/Curiosita : La carta che avvolge la tavoletta di cioccolato

Questa è la lista dei capitoli del manga ranma ½ di rumiko takahashi. la storia narra di ranma saotome, un giovane artista marziale che per effetto di una... Un cappello di carta stagnola (in inglese tinfoil hat) è un copricapo fatto di (o foderato con) uno o più fogli di alluminio per confezionamento, indossato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La carta che avvolge la tavoletta di cioccolato : carta; avvolge; tavoletta; cioccolato; Lo Stato asiatico con capitale Giacarta ; La di carta serie TV; Documento in carta bollata; Pezzi squadrati di carta ; Lo è la carta bollata; Per avvolge re i cibi; La membrana che avvolge il polmone; avvolge la ferita; Il muscolo che avvolge la spalla; Preparato in cui avvolge re i cibi per la frittura; C è chi lo preme a tavoletta ; Una tavoletta con le ruote; tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità; Esegue prove acrobatiche su una tavoletta ; La tavoletta del cuoco; Un gusto spesso accoppiato al cioccolato ; Ha una sorpresa nel cioccolato ; Produce barrette di cioccolato ; Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato ; Marchio Usa di famose barrette al cioccolato ;

