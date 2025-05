Carta importante dei tarocchi nei cruciverba: la soluzione è Papessa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carta importante dei tarocchi' è 'Papessa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAPESSA

Curiosità e Significato di "Papessa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Papessa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La Papessa è una delle carte dei tarocchi, rappresentata da una donna seduta tra il drappeggio e un libro, simbolo di sapere e saggezza nascosta. È considerata una carta importante, associata alla conoscenza, ai misteri e all'intuizione, spesso indicante prudenza e intuizione nella lettura delle situazioni.

Come si scrive la soluzione: Papessa

Hai trovato la definizione "Carta importante dei tarocchi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

P Padova

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

