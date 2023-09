Attrezzo che avvolge il filo in matasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo che avvolge il filo in matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASPO

Significato/Curiosita : Attrezzo che avvolge il filo in matasse

Strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. armatura è un vocabolo che nell'ambito tessile ha due significati: il primo è il complesso delle... Sull'uso delle fonti. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. l'aspo (association for the study of peak oil and gas) è un'associazione formata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

