Diventano matasse - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GOMITOLI

Nell'edizione condotta da alessandro greco. nel 1998, rimasto un duo, diventano ficarra e picone. nel 1999 prendono parte a gnu su rai 3. nel 2000, sempre... Del gomitolo questa fascetta può essere di diversa fattezza e dimensione e prendere il nome di freccia o doppia freccia. è pur vero che gomitoli di cotone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Diventano matasse : diventano; matasse; Le sue squadre promosse diventano cadette; Lo diventano gli ex-presidenti della Repubblica; Lo diventano i capelli con l età; diventano mosche; diventano incandescenti in certe lampadine; Strumenti atti a svolgere le matasse ; Serve per fare le matasse ; Serve a far matasse ; Arnesi con cui vengono dipanate le matasse ; Strumento per dipanare matasse ;

