Strumenti atti a svolgere le matasse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti atti a svolgere le matasse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARCOLAI

Significato/Curiosita : Strumenti atti a svolgere le matasse

L'arcolaio è uno strumento semplice che viene utilizzato per dipanare le matasse. è simile ad un aspo, da cui differisce per l'uso; l'arcolaio serve per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

