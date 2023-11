La definizione e la soluzione di: Attrezzo da demolitori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PICCONE

Significato/Curiosita : Attrezzo da demolitori

Un attrezzo definito "demolitore"; la tecnologia di questo attrezzo consiste in due funzioni distinte selezionabili sul momento: scalpello demolitore o... Undefinito ""; la tecnologia di questoconsiste in due funzioni distinte selezionabili sul momento: scalpelloo... Il piccone è un arnese manuale, generalmente a forma di T, utilizzato per fare leva o spezzare i terreni duri e le rocce; è destinato principalmente ai lavori agricoli, ai lavori di sterro o all'estrazione nelle miniere. Nelle fortificazioni, il piccone era uno strumento fondamentale per attaccare e difendere le roccaforti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

