La Soluzione ♚ Rallentano la discesa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Rallentano la discesa. FRENI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Rallentano la discesa: Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui vengono azionati (freno a mano o a pedale), sia in base al principio di funzionamento (freni meccanici, idraulici, aerodinamici, elettrici e pneumatici). Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento di un corpo. Si distinguono vari tipi di freni, sia per il modo con cui vengono azionati (freno a mano o a pedale), sia in base al principio di funzionamento (freni meccanici, idraulici, aerodinamici, elettrici e pneumatici). freni m pl (meccanica) plurale di freno Voce verbale freni seconda persona singolare dell'indicativo presente di frenare prima persona singolare del congiuntivo presente di frenare seconda persona singolare del congiuntivo presente di frenare terza persona singolare del congiuntivo presente di frenare terza persona singolare dell'imperativo presente di frenare Sillabazione frè | ni Etimologia / Derivazione (sostantivo) vedi freno

vedi freno (voce verbale) vedi frenare Sinonimi (di un cavallo) morsi, cavezze

morsi, cavezze ( per estensione ) (di attività, economia) rallentamenti, arresti, disincentivi

rallentamenti, arresti, disincentivi blocchi, bloccaggi, martinicche

(anatomia) filetti, frenuli

filetti, frenuli (seconda persona singolare dell'indicativo presente di frenare) azioni il freno, deceleri, rallenti, fermi, blocchi, arresti

azioni il freno, deceleri, rallenti, fermi, blocchi, arresti (senso figurato) argini, attutisci, calmi, contieni, controlli, domini, moderi, misuri, plachi, reprimi, sedi, smorzi, soffochi, trattieni, vinci

Contrari ( per estensione ) (di attività, economia) impulsi, spinte, incentivi

impulsi, spinte, incentivi ( senso figurato ) regole, controlli, limiti, discipline, moderazioni, riguardi, ritegni, remore; argini, regole, restrizioni

regole, controlli, limiti, discipline, moderazioni, riguardi, ritegni, remore; argini, regole, restrizioni (seconda persona singolare dell'indicativo presente di frenare) acceleri, affretti

acceleri, affretti (senso figurato) dai libero sfogo, fomenti, incoraggi, inciti, sproni, stimoli Altre Definizioni con freni; rallentano; discesa; Rallentano i veicoli; Si azionano in discesa; I dispositivi che rallentano l aereo all atterraggio; La discesa dell aliante; Una discesa con le porte; Cerca altre soluzioni cruciverba

FRENI

La è verificata di 5 lettere per risolvere 'Rallentano la discesa'