La Soluzione ♚ Dispositivi per la registrazione dei dati di un PC La definizione e la soluzione di 8 lettere: Dispositivi per la registrazione dei dati di un PC. SUPPORTI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Dispositivi per la registrazione dei dati di un pc: Nell'arte il termine supporto è impiegato per indicare la natura della materia su cui viene eseguito un disegno. I supporti tradizionali più frequenti sono: carta, cartoncino, tavola, muro, tela, rame, vetro. I supporti più moderni sono variazioni di questi appena elencati: la tavola di legno in compensato, la tela di lino o cotone in poliestere, con variazioni anche della loro preparazione (nuove colle e nuovi pigmenti). A questi vanno aggiunti quelli in sostanze completamente nuove quali: plastica, fibre sintetiche e laminati particolari. Il primo supporto dell'artista è stata la pietra. Gli uomini primitivi trovavano nelle pareti delle ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Nell'arte il termine supporto è impiegato per indicare la natura della materia su cui viene eseguito un disegno. I supporti tradizionali più frequenti sono: carta, cartoncino, tavola, muro, tela, rame, vetro. I supporti più moderni sono variazioni di questi appena elencati: la tavola di legno in compensato, la tela di lino o cotone in poliestere, con variazioni anche della loro preparazione (nuove colle e nuovi pigmenti). A questi vanno aggiunti quelli in sostanze completamente nuove quali: plastica, fibre sintetiche e laminati particolari. Il primo supporto dell'artista è stata la pietra. Gli uomini primitivi trovavano nelle pareti delle ... supporti m pl plurale di supporto (araldica) sostegni; secondo alcuni il termine si riferisce solo agli animali, mentre per le figure inanimate si dovrebbe preferire il termine sostegni e per le figure umane il termine tenenti Voce verbale supporti seconda persona singolare dell'indicativo presente di supportare prima persona singolare del congiuntivo di supportare seconda persona singolare del congiuntivo di supportare terza persona singolare del congiuntivo di supportare terza persona singolare dell'imperativo di supportare Sillabazione sup | pòr | ti Etimologia / Derivazione vedi supporto Sinonimi sostegni, appoggi, basi, basamenti, piedistalli, zoccoli, piedi, treppiedi, trespoli

( senso figurato ) aiuti, appoggi, ausilii, sussidii

SUPPORTI

