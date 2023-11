La definizione e la soluzione di: Dispositivi per registrare i dati di un computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 8 lettere : SUPPORTI

Significato/Curiosita : Dispositivi per registrare i dati di un computer

Gamma di tipologie di dispositivi: sebbene i computer programmabili a scopo generico siano oggi i più diffusi, esistono infatti in specifici ambiti di applicazione... Un supporto di memoria (anche supporto di memorizzazione o supporto di informazione), in informatica e elettronica, è un dispositivo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

