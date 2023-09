Il libretto del correntista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il libretto del correntista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARNET

Significato/Curiosita : Il libretto del correntista

Beneficiario. attualmente, al correntista viene consegnato un libretto di assegni personali e non trasferibili; i vecchi libretti devono essere richiesti esplicitamente... Il carnet ata, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea...