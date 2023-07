Taccuino per appunti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Taccuino per appunti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARNET

Significato/Curiosita : Taccuino per appunti

per appunti o disegni. il termine taccuino deriva dall'arabo taquîm, con il significato di «disposizione ordinata», ed era anticamente utilizzato per... Il carnet ata, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Taccuino per appunti : taccuino; appunti; taccuino ; Un taccuino con fogli staccabili; L elegante taccuino nero usato da Hemingway; taccuino del bridgista; taccuino per annotazioni; Soldati medievali con una lunga lancia appunti ta; Insieme di fogli rilegati per disegno o appunti ; Quaderno per appunti ; Libretto per appunti ; appunti rsi le unghie... prima della battaglia;

Cerca altre Definizioni