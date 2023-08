Lo firma il correntista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo firma il correntista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : ASSEGNO BANCARIO

Altra risposta : ASSEGNO BANCARIO - ASSEGNO

Significato/Curiosità : Lo firma il correntista

L'assegno bancario è un documento emesso da un correntista di una banca che autorizza il pagamento di una determinata somma di denaro a favore di un beneficiario specifico. Il correntista, nel caso di assegno bancario, è colui che lo emette e quindi lo firma come garanzia di pagamento. La sua firma sul documento certifica l'intenzione di effettuare il pagamento e rappresenta un impegno legale nei confronti della banca per onorare l'assegno nel rispetto delle norme e delle disposizioni bancarie. La firma del correntista è fondamentale per garantire l'autenticità e la validità dell'assegno, consentendo alla banca di verificare l'identità del firmatario e procedere con il pagamento al beneficiario indicato.

Altre risposte alla domanda : Lo firma il correntista :

