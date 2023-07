Agenda di ballo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agenda di ballo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARNET

Significato/Curiosita : Agenda di ballo

In quanto tirato in ballo dopo le dichiarazioni della poetessa annamaria ragno, che aveva intervistato la sedicente sensitiva di perugia gabriella pasquali... Il carnet ata, spesso definito come il passaporto per le merci, è un documento doganale internazionale che consente l'esportazione e l'importazione temporanea...