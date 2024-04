La Soluzione ♚ Libretto con il calendario La definizione e la soluzione di 8 lettere: Libretto con il calendario. AGENDINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Libretto con il calendario: Michele Giraud (Procida, 1º ottobre 1910 – 1997) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore. Era indicato Giraud II per distinguerlo dai fratelli Giovanni e Raffaele, con cui ha militato contemporaneamente nel Savoia dal 1930 al 1932, e nel campionato 1938-1939. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Michele Giraud (Procida, 1º ottobre 1910 – 1997) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore. Era indicato Giraud II per distinguerlo dai fratelli Giovanni e Raffaele, con cui ha militato contemporaneamente nel Savoia dal 1930 al 1932, e nel campionato 1938-1939. taccuini m pl plurale di taccuino Sillabazione tac | cu | ì | ni Etimologia / Derivazione vedi taccuino Sinonimi libretti d’appunti, blocci, bloc-notes, notes, quaderni, agendine, agende, libretti Altre Definizioni con agendina; libretto; calendario; Mette in musica un libretto; Un libretto di facile consultazione; Sono segnate in rosso sul calendario; Un giorno in rosso sul calendario; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Libretto con il calendario

AGENDINA

A

G

E

N

D

I

N

A

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Libretto con il calendario' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.