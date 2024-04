La Soluzione ♚ Un libretto di facile consultazione La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un libretto di facile consultazione. MANUALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un libretto di facile consultazione: Un manuale è un'opera che compendia gli aspetti essenziali di una determinata disciplina o di un argomento, generalmente in funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al quale è destinata. Il termine "manuale" è la traduzione del greco "enchiridion" (ed) che indica un oggetto da tenere a portata di mano (en-cheir); la fortuna del termine si deve alla grande diffusione del testo filosofico stoico Manuale di Epitteto (ed ptt), una raccolta di massime da tenere sempre presenti. Per manuale dell'utente s'intende la pubblicazione tecnica che contiene le informazioni utili al corretto utilizzo di un ... Aggettivo Significato e Curiosità su: Un manuale è un'opera che compendia gli aspetti essenziali di una determinata disciplina o di un argomento, generalmente in funzione delle esigenze divulgative o didattiche del pubblico al quale è destinata. Il termine "manuale" è la traduzione del greco "enchiridion" (ed) che indica un oggetto da tenere a portata di mano (en-cheir); la fortuna del termine si deve alla grande diffusione del testo filosofico stoico Manuale di Epitteto (ed ptt), una raccolta di massime da tenere sempre presenti. Per manuale dell'utente s'intende la pubblicazione tecnica che contiene le informazioni utili al corretto utilizzo di un ... manuale fatto a mano, relativo all'uso delle mani procedimento manuale Sostantivo manuale ( approfondimento) m sing (pl.: manuali) ( antico ) manovale

manovale testo di istruzioni o trattato introduttivo e tecnico su una determinata materia manuale di giardinaggio

( per estensione ) libro, testo scolastico manuale di diritto, di filosofia

libro, testo scolastico manuale ( approfondimento) m sing (pl.: manuali) (musica) la tastiera dell'organo Sillabazione ma | nuà | le Pronuncia IPA: /ma'nuale/ Etimologia / Derivazione (aggettivo) derivato dal latino manualis, derivato a sua volta da manus, ossia mano; (sostantivo) dal latino tardo manuale, neutro sostantivato dell’aggettivo manualis , con cui si è voluto rendere il greco ed Sinonimi a mano, fatto a mano, eseguito amano, prodotto artigianalmente, artigianale

(di comandi, congegni e simili) a mano, funzionante a mano, non automatico

a mano, funzionante a mano, non automatico (di occupazione, lavoro e simili) fisico, materiale artigianale

fisico, materiale artigianale ( musica ) (di organo) tastiera

tastiera (libro) guida, guida pratica, compendio, vademecum, prontuario, trattato; libro di testo, testo scolastico Contrari a macchina, prodotto in serie, industriale

automatico, automatizzato

(di occupazione, lavoro e sim.) intellettuale

intellettuale (di comandi, congegni e sim.) automatico Parole derivate manualistico, manualmente, manualità Termini correlati (parte anatomica) mano

mano ( carta)libro, testo Alterati ( diminutivo ) manualetto, manualino

manualetto, manualino ( accrescitivo ) manualone

manualone (spregiativo) manualuccio Proverbi e modi di dire lavoro manuale : impiego lavorativo che richiede un maggior dispendio di energie fisiche

: impiego lavorativo che richiede un maggior dispendio di energie fisiche da manuale : qualcosa che è fatto perfettamente, allo stato dell'arte ha realizzato un gol da manuale

