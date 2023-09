A Parigi c è quella de la Cité sulla Senna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Parigi c è quella de la Cité sulla Senna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ILE

Significato/Curiosita : A parigi c e quella de la cite sulla senna

L'île de la cité /il d la si'te/ è una delle due isole fluviali della senna (l'altra è l'île saint-louis), al centro di parigi, dove la città medievale... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi île-de-france (disambigua). l'île-de-france (afi: /il d f~s/), talvolta in italiano isola... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

