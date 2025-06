Il pomeriggio a Parigi nei cruciverba: la soluzione è Après Midi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il pomeriggio a Parigi' è 'Après Midi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APRÈS MIDI

Curiosità e Significato di Après Midi

La parola Après Midi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Après Midi.

Perché la soluzione è Après Midi? Aprè midi è un’espressione francese che significa letteralmente dopò mezzogiorno. Viene utilizzata per indicare il periodo del pomeriggio, spesso associato a momenti di relax, incontri o attività sociali. È un termine elegante e raffinato, molto usato in Francia per descrivere le ore che seguono il pranzo e precedono la sera. Insomma, un invito a godersi il pomeriggio con stile.

Come si scrive la soluzione Après Midi

La definizione "Il pomeriggio a Parigi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

P Padova

R Roma

È -

S Savona

M Milano

I Imola

D Domodossola

I Imola

