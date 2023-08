de la Cité a Parigi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: de la Cité a Parigi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ÎLE

Significato/Curiosità : de la Cité a Parigi

L'île de la Cité è una piccola isola fluviale situata nel cuore di Parigi, nella Senna. È considerata il luogo di nascita di Parigi e ospita alcuni dei monumenti più iconici della città. Tra questi vi è la Cattedrale di Notre-Dame, un capolavoro gotico con una storia ricca e un'architettura spettacolare. Sull'isola si trova anche la Conciergerie, un antico palazzo reale che ha funzionato come prigione durante la Rivoluzione Francese. L'île de la Cité è un luogo carico di storia, cultura e significato simbolico per la città, attirando visitatori da tutto il mondo per ammirare la sua bellezza e importanza storica.

