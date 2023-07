A Parigi c è quella de la Cité - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: A Parigi c è quella de la Cité. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILE

Significato/Curiosità : A Parigi c è quella de la Cité

L'Île de la Cité è un'isola situata nel fiume Senna, nel cuore di Parigi. È considerata il nucleo storico della città e ospita alcuni dei monumenti più iconici, tra cui la cattedrale di Notre-Dame. L'isola è ricca di storia e architettura affascinante, con strade pittoresche, caffè accoglienti e negozi caratteristici. L'Île de la Cité è anche un importante centro turistico, con milioni di visitatori che si riversano ogni anno per ammirare le sue bellezze. Oltre a Notre-Dame, l'isola è famosa per la Conciergerie, il Palazzo di Giustizia e la Sainte-Chapelle, che rappresentano tesori architettonici e culturali di inestimabile valore. L'Île de la Cité è un luogo affascinante, dove il passato si fonde con la vivace atmosfera della Parigi contemporanea.

