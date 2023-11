La definizione e la soluzione di: Sfocia presso Parigi nella Senna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

La foce è nella manica, a nord della francia, presso le havre. le sorgenti della senna furono acquisite in proprietà dalla città di parigi nel 1864. l'anno... Geografia Marna – dipartimento francese Marna – fiume franceseGeologia Marna – roccia composta di argilla e carbonati marna a fucoidi – litologia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

