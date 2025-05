È pregiata quella di pecari nei cruciverba: la soluzione è Pelle

PELLE

Curiosità e Significato di "Pelle"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pelle più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pelle.

La pelle è il rivestimento naturale del corpo degli animali, come i pecari. È considerata pregiata quando di alta qualità, lavorata e utilizzata per produrre abbigliamento, accessori o arredamento di lusso. È apprezzata per la sua resistenza, morbidezza e estetica.

Come si scrive la soluzione: Pelle

Stai cercando la risposta alla definizione "È pregiata quella di pecari"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

