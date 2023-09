Nessuno lo costruirebbe senza ascensori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nessuno lo costruirebbe senza ascensori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRATTACIELO

Significato/Curiosita : Nessuno lo costruirebbe senza ascensori

Termine "grattacielo" è stato usato per la prima volta alla fine del xix secolo per intendere i palazzi alti più di 10 piani. il primo grattacielo della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 4 settembre 2023

