La definizione e la soluzione di: Lo è la fiducia riposta senza limiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Sopportarlo sul campo, ma nessuno osa protestare, temendo la sua vendetta e la fiducia riposta in lui dai superiori". altri parlano del suo stile di comando...

In matematica, la funzione parte intera, nota anche come funzione floor (dalla parola inglese floor che significa "pavimento"), è la funzione che associa ad ogni numero reale x {\displaystyle x} il più grande intero minore o uguale a x {\displaystyle x} . La funzione parte intera è solitamente indicata con x {\displaystyle \lfloor x\rfloor } o [ x ] {\displaystyle [x]} .

La funzione mantissa, definita come x - x {\displaystyle x-\lfloor x\rfloor } , anche scritta come x {\displaystyle x} mod 1, oppure { x } {\displaystyle \{x\}} , è chiamata la parte frazionaria di x {\displaystyle x} . Ogni frazione x {\displaystyle x} può essere scritta come un numero misto, cioè la somma di un intero e una frazione propria. La funzione floor e la funzione parte frazionaria estendono questa decomposizione a tutti i numeri reali.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

intera f sing

femminile di intero

Sillabazione

in | tè | ra

Etimologia / Derivazione

vedi intero

Sinonimi

completa, integrale

totale, unita, indivisibile, indivisa, inscindibile

piena, perfetta, compiuta, assoluta

sana, salva, integra, intatta, indenne, illesa, incolume

(per estensione) (senso figurato) ferma

Contrari