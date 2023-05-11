Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli

Sara Verdi | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli' è 'Anecoico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ANECOICO

Perchè la soluzione è Anecoico? Un materiale anecoico è fatto per assorbire i suoni, evitando che si riflettano. È usato in ambienti specializzati come studi di registrazione o camere di isolamento acustico, creando un’atmosfera silenziosa e priva di riverberi. Così si ottiene un suono più pulito e definito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli
  • Risposta: ANECOICO
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    ACIO
  • Inizia con: A
  • Finisce con: O
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Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Anecoico. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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