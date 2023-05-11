Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli' è 'Anecoico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A N E C O I C O

Perchè la soluzione è Anecoico? Un materiale anecoico è fatto per assorbire i suoni, evitando che si riflettano. È usato in ambienti specializzati come studi di registrazione o camere di isolamento acustico, creando un’atmosfera silenziosa e priva di riverberi. Così si ottiene un suono più pulito e definito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli

Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli Risposta: ANECOICO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 5

5 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: A C I O

Inizia con: A

A Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Anecoico' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Anecoico. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni collegate

Cruciverba con 'materiale'

Cruciverba con 'assorbe'