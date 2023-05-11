Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli' è 'Anecoico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Anecoico? Un materiale anecoico è fatto per assorbire i suoni, evitando che si riflettano. È usato in ambienti specializzati come studi di registrazione o camere di isolamento acustico, creando un’atmosfera silenziosa e priva di riverberi. Così si ottiene un suono più pulito e definito. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli
- Risposta: ANECOICO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 5
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ACIO
- Inizia con: A
- Finisce con: O
Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli: risposta da 8 lettere
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo è un materiale che assorbe i suoni senza rifletterli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Anecoico. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.