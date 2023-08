Lo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti vari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti vari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MATERICA

Significato/Curiosità : Lo è una tela realizzata con molta pittura e oggetti vari

Un'opera d'arte materica è una tela riccamente strutturata, creata attraverso l'uso abbondante di pittura e oggetti vari. Questa tecnica artistica si concentra sulla tridimensionalità e sulla texture, aggiungendo profondità e rilievo alla superficie pittorica. Materiali come sabbia, legno, carta, tessuti o oggetti di vario genere sono incorporati nella pittura per creare effetti visivi e tattili unici. L'arte materica sfida i confini tradizionali tra pittura e scultura, invitando l'osservatore a esplorare la dimensione fisica dell'opera. Questa forma artistica evoca sensazioni tattili e visive, coinvolgendo gli spettatori in un'esperienza sensoriale e concettuale più profonda.

