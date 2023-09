Ha molta importanza negli spettacoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha molta importanza negli spettacoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REGIA

Significato/Curiosita : Ha molta importanza negli spettacoli

Wrestling ancora in attività. gli spettacoli della cmll avvengono principalmente nella capitale, ma sono frequenti spettacoli anche nel centro e sud del messico... Titolo. regia – attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva regia cinematografica regia teatrale regia televisiva regia radiofonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

