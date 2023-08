Come l impresa realizzata con un aeromobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l impresa realizzata con un aeromobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AVIATORIA

Significato/Curiosita : Come l impresa realizzata con un aeromobile

Compiere la prima trasvolata in solitario attraverso l'oceano atlantico, impresa realizzata i giorni 20 e 21 maggio del 1927. l'aereo, designato ryan nyp (acronimo... Disambiguazione – se stai cercando l'album di renzo zenobi, vedi aviatore (album). questa voce o sezione sull'argomento aviazione non cita le fonti necessarie... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

