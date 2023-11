La definizione e la soluzione di: Robusta tela di cotone per le vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Significato/Curiosita : Robusta tela di cotone per le vele

Furono realizzate in tela olona. ancora oggi è usata per i velieri storici; l'amerigo vespucci, ad esempio, ha le vele in tela olona di canapa, che conferisce... L'Olona (Ulona, Urona oppure Uòna in lombardo) è un fiume italiano lungo 71 km, il cui corso si sviluppa interamente in Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

